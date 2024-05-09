4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve 4 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan İ.E.’nin peşine düştü.

Ardından ekipler yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.