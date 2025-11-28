4 yıl hapisle cezalandırılan Fatih Altaylı'dan YouTube kararı

Gazeteci Fatih Altaylı, ekim ayındaki duruşma ardından ara verdiği YouTube yayınlarına yeniden başlayacağını açıkladı.

YouTube programında kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla 21 Haziran'da gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.

26 Kasım'da görülen karar duruşmasında mahkeme, Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Mevcut infaz yasalarına göre, İstinaf Mahkemesi'nin aksi bir karar vermemesi halinde cezaevinde 160 gün geçiren Altaylı'nın yaklaşık 8 ay daha tutuklu kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Onlar TV yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını belirterek "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.