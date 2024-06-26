4 yıl önce yıkım kararı verilen Aydın Lisesi’nde eğitim devam ediyor!

Depreme dayanıksız olan ve 4 yıl önce yıkım kararı verilen Aydın Lisesi’nde hala eğitimin devam ettiği ortaya çıktı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Valilik Bakanlığa, Bakanlık bize yalan cevabı iletiyor. Yüzlerce öğrenci, öğretmen ve personelin canı tehlikeye atılıyor” diyerek tepki gösterdi.

BİRGÜN EGE

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan köklü liselerden biri olan Aydın Lisesi’nin binasının 2020 yılında yapılan testler sonucunda depreme dayanıksız olduğu belirlendi ve yıkım kararı alındı.

Ancak alınan karara rağmen lisede 4 yıldır eğitimin devam ettiği ortaya çıktı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkan Aydın Lisesi’nin durumunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Bakanlıktan verilen cevapta, "Aydın Lisesinden deprem güvenliği ile ilgili gelen talebin Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne bildirildiği, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünce 2020 yılında gerekli inceleme ve analizler yapılarak yıkımına karar verildiği, yatırım programına alınarak inşaatına başlandığı bildirilmiştir" denildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ DEPREME DAYANIKSIZ OKULLARDA EĞİTİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR"

CHP’li Bülbül, "Bakanlık Aydın Lisesi binasının depreme dayanıksız olduğunu, 4 yıl önce inceleme ve analizlerle ortaya çıktığını itiraf ediyor. Bu inceleme sonrasında yıkımına karar verildiğini ve yatırım programına alınarak inşaatına da başlandığını söylüyor. Üzülerek söylüyorum ki bakanlık yüzlerce kişinin canını tehlikeye atıyor, açık açık yalan söylüyor. Gerçek böyle değil. 800 öğrenci, öğretmen ve personelin bulunduğu binada eğitim ve öğretim devam ediyor. Depreme dayanıksız olduğu yıllardır ayan beyan ortada olan binada bırakın inşaata başlanmayı, yıkıma ilişkin herhangi bir adım bile atılmıyor. Valilik, Bakanlığa doğru söylemiyor. Doğru olmayan cevabı da Bakanlık bize iletiyor" dedi.

Binanın, depreme dayanıksız olduğu metrelerce öteden bile görüldüğünü belirten Bülbül, "Lise personelinin yaptığı başvurular dört yıl boyunca yanıtsız bırakılmıştır. Valilik tarafından yaptırılan tespitlerde de binanın deprem güvenliği olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna rağmen birinci derece deprem kuşağında bulunan Aydın’da öğrencilerimiz depreme dayanıksız okullarda eğitim-öğretim görmeye devam ediyor. Bu okullarla ilgili yapılması gereken, depreme dayanıksız olduklarını tespit ettikten sonra yıkım kararlarını almak, yurttaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde diğer okullara nakillerini yapmak ve en kısa sürede kendi okullarına kavuşmalarını sağlamaktır" diye konuştu.