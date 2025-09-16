4 yıl önceki sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı: Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Göntem adliyeye sevk edildi
RTÜK'ün hakkında inceleme başlattığı Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasının ardından bugün yurtdışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi.
HABER MERKEZİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem hakkında yurtdışı yasağı istendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle dün akşam soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla Göntem, polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Cihangir'de yaşadığı evde gözaltına alındı.
Gazeteci Evrim Kepenek'in aktardığına göre, Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün yurtdışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi.