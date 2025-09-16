Giriş / Abone Ol
4 yıl önceki sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı: Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Göntem adliyeye sevk edildi

RTÜK'ün hakkında inceleme başlattığı Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasının ardından bugün yurtdışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

Güncel
  • 16.09.2025 14:49
  • Giriş: 16.09.2025 14:49
  • Güncelleme: 16.09.2025 14:56
Kaynak: Haber Merkezi
HABER MERKEZİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem hakkında yurtdışı yasağı istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle dün akşam soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla Göntem, polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Cihangir'de yaşadığı evde gözaltına alındı.

Gazeteci Evrim Kepenek'in aktardığına göre, Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün yurtdışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

