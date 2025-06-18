4 yıldır mütalaa yok

Haber Merkezi

Katledilen DEP Milletvekili Mehmet Sincar’ın ölümüne dair açılan davada duruşma bir kez daha mütalaanın hazırlanması için ertelendi. Avukatlar 4 yıldır mütalaa hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Batman’da 4 Eylül 1993’te katledilen Demokrasi Partisi (DEP) Mardin Milletvekili Mehmet Sincar cinayeti sanığı Hizbullah tetikçisi Cihan Yıldız’ın yargılandığı davanın 15’inci duruşması Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sincar’ın eşi Cihan Sincar, avukatlar Mehdi Özdemir, Yakup Güven, Mehmet Emin Gökdemir ve Ferdi Çiçek duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanık Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi de duruşmayı izledi. Burada ilk olarak söz alan avukat Mehdi Özdemir, 1990’lı yıllarda Hizbullah’ın yargısız infazlarıyla zorla kaybettirilen binlerce insanın olduğunu ve bunlardan birinin o dönem milletvekili olan Mehmet Sincar olduğunu hatırlattı. Buna karşın sadece Cihan Yıldız hakkında dava açıldığını, planlayan, tasarlayanlar hakkında her hangi bir işlem yapılmadığını sözlerine ekleyen Özdemir, “Bu yargılama 5 yıldan fazla süredir devam ediyor. 4 yılı aşkın süredir mütalaa hazırlanmadı” dedi. Mahkeme heyeti, bir kez daha mütalaanın hazırlanması için iddia makamına sunulmasına ve bir sonraki duruşmanın da 18 Aralık’ta görülmesine karar verdi.