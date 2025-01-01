4 yıldır yeni yılı çadırda karşılıyorlar

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı başlayan direniş 3. yılını geride bırakırken, köylüler ve yaşam savunucuları bu yıl da yeni yılı direniş çadırında karşıladı.

"Limak Akbelen'den defol" sloganları atan yurttaşlar, alkışlar eşliğinde şirketi protesto etti.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, 4. yılbaşına da çadırda girdiklerini anımsatarak "2025 yılı umuyoruz Akbelen'in İkizköy'ün yok edilmek istenen 40'a yakın köyümüzün kurtulduğu bir yıl olur. Birlik ve dayanışma içinde bu şirketlere karşı direnmeye sonuna dek devam edeceğiz" dedi.

Avukat İsmail Hakkı Atal da çadırda yaptığı açıklamada "2025'in ilk saatlerine yine geleneksel olan Akbelen direniş çadırında giriyoruz. Küresel emperyalist, kapitalist, şirketlerin yerli işbirikçisi Türkiye ve insanık düşmanı Limak Holding'e karşı mücaüdelemiz devam edecek. Limak buradan kovulana dek sürecek. Akbelen'i buradaki bütün ağaçlar kesilse de Limak'a bırakmayacağız" diye konuştu.