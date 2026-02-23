4 yıllık adalet çığlığı: Yaşam hakkımız güvende değil

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Gezi tutukluları için sürdürülen ‘Adalet Nöbeti’nin 1400'üncü gününde basın açıklaması düzenledi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen açıklamadan önce konuşan Mimar ve eski Gezi tutuklusu Ayşe Mücella Yapıcı, "Arkadaşlarımız hala son derece adaletsiz şekilde tutuklu. Tayfun özellikle çok ciddi sağlık problemleriyle uğraşıyor. Tayfun'un yaşamından vazgeçmesi isteniyor.

Bir AYM kararı varken ortadaki durum bir hukuksuzluktur. Bunun yanında yerel yöneticiler içeride. Buna bakınca hepimiz bu adaletsizliği kanıksamış durumdayız. Beni üzen bu. Adalet nöbetlerimiz de istenilen yoğunluğa ulaşamadı.

Arkadaşlarımız içerde yalnız olmadığını biliyor. Ama Gezi Direnişi'nin diri tutulmasını önemsemezsek bunları kanıksarsak bundan sonra hiçbirimizin yaşam hakkı güvende değil. Dışarıda olmak da kolay değil. Hepinize sorumluluk düşüyor. Ben bu adaletsiz düzene alışmamamızı ve ses çıkarmamızı bekliyorum herkesten" ifadelerini kullandı.

GEZİ GELECEK MÜCADELESİDİR

Ardından ortak açıklamayı TMMOB İl Koordinasyon Kurulundan Aydan Adanır Usta okudu.

Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay’ın da bulunduğu Çiğdem Mater, Mine Özerden'in 1400 gündür, Osman Kavala'nın ise 3 bin 37 gündür cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Usta, "Bilinmelidir ki; Tayfun, Can, Çiğdem ve Mine, tüm gezi tutuklusu arkadaşlarımızın cezaevinde bulundukları her gün, her saat hukuksuzdur. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Davası’nda tutuklanan arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

Hangi ceza verilirse verilsin, ne yaparlarsa yapsınlar bizler, arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Eşitlikten, adaletten, insanca bir yaşamdan yana olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Gezi Direnişi aynı zamanda gelecek mücadelemizdir" şeklinde konuştu.