4 yıllık yaşam savaşını kaybetti

Ordu’da evinin balkonunda çiçek sularken başına saçma isabet eden 51 yaşındaki Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan, yaklaşık 4 yıl sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 13 Aralık 2021’de Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelmişti.

Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli Dr. Serarslan’ın, evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına saçma isabet etmişti. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahı kullanan kişinin Lami A. olduğunu belirlemiş, tüfeğiyle atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve bu sırada yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Serarslan’a saçma isabet etiğini tespit ettiğini söylemişti, Lami A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı.