40,6 milyon TL’lik temsil: Ortada çözüm yok ama harcama çok

AKP iktidarında icracı bakanlıklar da dahil çok sayıda bakanlık, “İktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı.

Kabine, hemen her seçim döneminde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü, bakanlar kent ziyaretlerinde AKP il teşkilatlarına ziyaretlerde bulundu.

BirGün, faaliyet alanları itibarıyla kritik önemi bulunan dört bakanlığın, 2025 yılındaki temsil ve tanıtma harcamalarına mercek tuttu. Türkiye'deki dört kritik bakanlığın 2025 yılı temsil ve tanıtma harcaması 40 milyon TL'yi aştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 yılı temsil ve tanıtma harcaması toplamı, 40 milyon 620 bin 782 TL oldu. En yüksek harcamaya 23 milyon 483 bin 865 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı attı.

AİLE ZİRVEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temsil ve tanıtma harcaması ise kayıtlara, 6 milyon 793 bin 757 TL olarak geçti. Dört kritik bakanlık içinde, 2025 yılındaki temsil ve tanıtma harcaması itibarıyla üçüncü sırada yer alan Sağlık Bakanlığı’nın temsil ve tanıtma harcaması ise mali tablolara, 5 milyon 718 bin 939 TL olarak yansıdı. Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılında 4 milyon 624 bin 221 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması yaptığı belirtildi.

KABARIK FATURA

