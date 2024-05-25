40 bin ton petrol ürünü yüklü tanker, Haydarpaşa açıklarında sürüklendi
Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40 bin 696 ton petrol ürünü yüklü tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince emniyete alındı.
İstanbul Haydarpaşa Limanı açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki petrol ürünü yüklü tanker, çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tankerin, römorkörlerce müdahale edilerek emniyete alındığı belirtildi.
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 römorkörlerince çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği aktarıldı.
Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerimizce anında müdahale edilerek emniyete alındı. pic.twitter.com/uElQveMUHj— KEGM (@kiyiemniyet) May 25, 2024