40 günlük bilanço açıklandı: İran'da 944 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

İran Kızılayı, 28 Şubat’tan bu yana yürütülen çalışmalarda 2 bin yardım operasyonu gerçekleştirildiğini, 944 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı.

İran Kızılayı (IRCS), ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından geçen 40 güne ilişkin arama-kurtarma faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, 28 Şubat ile 9 Nisan sabahı arasında ülke genelinde 2 bin yardım operasyonu gerçekleştirildi, enkaz altından 944 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalara 28 binden fazla görevli katıldı.

Operasyonların önemli bir bölümünün başkent Tahran’da yürütüldüğü belirtildi. Kızılay, psikososyal destek çalışmalarına ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre, 4030 yardım hattı üzerinden 2 bin gönüllü tarafından 152 bin 427 çağrıya yanıt verildi. Toplamda 763 bin 709 dakika psikososyal danışmanlık hizmeti sunuldu.

Öte yandan, hava saldırılarında 257 kadının hayatını kaybettiği, bunlardan üçünün hamile olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 220 çocuğun da bulunduğu bildirildi.

763 EĞİTİM MERKEZİ VE OKUL İLE 326 SAĞLIK MERKEZİ HASAR GÖRDÜ

ABD ve İsrail'in saldırılarında 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin hasar gördüğünü bildirdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına konuşan Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelinde 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğunu söyledi.

Halidi, söz konusu sağlık merkezlerinden 49'unun ağır hasar gördüğünü ifade etti.

Kızılay'a ait 20 yardım ve kurtarma tesisinin de hedef alındığını belirten Halidi, saldırılarda 4 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiğini, 18 çalışanın ise yaralandığını açıkladı.