40 saat sürmüştü: Mustafa Bozbey'in ifadeleri ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 4 gün önce gözaltına alınmasının ardından bu sabah tutuklandı.

Bozbey'in önceki gün başlayan savcılık sorgusu ise bu geceye kadar sürdü. Yaklaşık 40 saat süren sorgunun detayları ortaya çıktı.

Savcılık sorgusunda Bozbey'e, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde yardımcısı olan Turgay Erdem'e verdiği yetkiler soruldu. Bozbey, Turgay Erdem'e kötüye kullanması amacıyla tek imza yetkisi vermediğini, amacının sadece vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek ve belediyenin iç işleyişini hızlandırmak olduğunu ifade etti. Bu görevlendirmenin 2009 ile 2014 yılları arasını kapsadığını belirten Bozbey, eski yardımcısının bu yetkiyi kötüye kullandığını düşünmediğini belirti.

"İTİRAFÇININ BABASI ÖZÜR DİLEDİ"

Dolandırıcılıktan hüküm giyen itirafçı müteahhit Emin Adanur'un, 7252 ada 1 parseldeki imar usulsüzlükleri karşılığında rüşvet dairesi istendiği yönündeki iddiaları Bozbey'e yöneltildi. Bozbey, 2024 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Adanur'un kendisinden ihale konularında usulsüz talepleri olduğunu, bu talepleri reddedince kendisine husumet besleyerek iftira attığını öne sürdü. Hatta Emin Adanur'un babası Mehmet Adanur'un kendisine gelerek, oğlunun iftira attığını söyleyip özür dilediğini iddia etti. Bozbey ayrıca, belediye iştiraki NİLBEL üzerinden Eker Kafe'nin kiralanması sürecindeki usulsüzlük iddialarını da reddetti.

Emek 22 ve Maviinci Konakları isimli sitelerdeki usulsüzlük iddiaları ve Deniz Bozkurt ile Hüseyin Gür'ün ifadelerinde geçen 14 milyon liralık rüşvet talebi de sorgunun önemli başlıklarındandı. Bozbey, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu, Hüseyin Gür isimli şahsa yapılan tapu devirlerinden haberi olmadığını ve projelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını bilmediğini beyan etti.

KREDİLER SORULDU

Savcılık, Bozbey'in eşi Seden Bozbey'in yetkili müdürü olduğu FİDE Özel Eğitim Kurumları ile kuzenine ait SERES Gayrimenkul arasındaki 8.000.000 liralık fatura hareketini ve 21 milyon liralık banka kredisini sordu. Bozbey, Beşevler mahallesindeki okulun yapım işini SERES'in üstlendiğini, bankanın kredi şartı olarak paranın doğrudan inşaatı yapan firmaya ödenmesini istediğini belirtti. İki firma arasındaki para transferlerini ise, inşaatta çalışan işçilerin SGK ve vergi borçlarının ödenmesi amacıyla yapılmış cari hesap hareketleri olarak açıkladı.

Bozbey'e SERES Gayrimenkul'den kızı Side Bozbey'e gönderildiği iddia edilen paralar da soruldu. Eşi Seden Bozbey'in hesabına çok fazla para gelince muhasebesel olarak bir sıkıntı yaşanmaması için paraların kızı Side Bozbey'e gönderildiğini belirten Bozbey kızının da bu paraları FİDE Eğitim ve Nilüfer Dershanecilik şirketlerinin vergi borçlarını ödemek için kullandığını ifade etti.

"USULSÜZLÜK OLMADI"

Maksempınar'da ağabeyi Ramiz Bozbey'e ait barakanın çevre düzenlemesi için belediyeye ait 140 kamyon dolusu malzemenin kullanıldığı iddiaları da sorgu tutanağına yansıdı. Bozbey, belediye kaynaklarının ağabeyi için kullanıldığı suçlamasını reddederek, söz konusu alanda muhtarın talebi üzerine yol iyileştirmesi yapıldığını iddia etti. Ayrıca GSM Medya şirketinin aldığı hasta bakım ve temizlik ihalesinde de usulsüzlük olmadığını, işlemlerin resmi sistem üzerinden yapıldığını belirtti.