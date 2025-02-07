40 yaşındaki LeBron James, NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti.

NBA'de 6 maç yapıldı. Lakers, konuk ettiği Warriors'ı 8 sayı farkla yendi.

Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.

James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. 40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu ünvanını elde etti.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ŞENGÜN MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 127-114 mağlup oldu.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı 10 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ile yaptığı "double-double" galibiyet için yeterli olmadı. Rockets'ta Jalen Green ise 28 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 41 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

23 yaşındaki Edwards, NBA'de 1.000 kez üç sayılık basket atan en genç oyuncu oldu.

NUGGETS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Denver Nuggets, konuk ettiği Orlando Magic'i 112-90 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic; 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla bu sezonki 24. triple-double'ını yaparken, Michael Porter Jr. 30 sayıyla oynadı.

NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan Jokic, 24. kez bu performansı ortaya koydu.

Magic’te Wendell Carter 19 sayı, Paolo Banchero ise 18 sayı attı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 120-127

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 127-114

Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-90

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-112

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 108-102

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 112-119