40 yıl sonra yapılan düet: 'Gözlerim Her Yerde'

Ünal Vanii, uzun yıllar Türkiye rock müzik sahnesinde üretmiş, özellikle Erkin Koray ile

yaptığı çalışmalarla tanınan deneyimli bir bas gitarist ve besteci. Pandemi sonrası

sahnelere özel bir projeyle dönmeyi arzulayan sanatçı, Erkin Koray anısına hazırladığı tribute

projesinin prova sürecinde, onu rüyasında gördüğünü grup arkadaşlarıyla paylaşır.

Rüyasında birlikte sahne aldıkları sırada Erkin Koray neşeyle yanına gelip “Unutma, Do

majör ve Si bemolü burada yapıyoruz” der.

Bu etkileyici anın ardından Ünal Vanii, Kanada’da yaşayan Damla Koray ile konuşur. Günler sonra Damla, babasının arşivini incelerken, Ünal Vanii bestesi “Gözlerim Her Yerde”nin bir vokal kaydını keşfeder. Bu kayıt, Erkin Koray’ın sesiyle Ünal Vanii’nin yıllar sonra gerçekleştirdiği duygusal bir düete dönüşür. Erkin Koray ve Ünal Vanii’nin sesiyle blues ve senfonik rock etkileri taşıyan bu yeni düzenleme, 17 Mayıs 2026’da tüm dijital platformlarda yayımlanacak.