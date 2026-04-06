40 yıllık firma iflasın eşiğinde

Türkiye’nin köklü gıda markalarından iflasla boğulan BAKTAT Zeytincilik konkordato ilan etti.

Mahkeme, firma için 3 ay geçici mühlet kararı verdi.Türkiye’nin zeytin sektöründeki önemli markalarından olan BAKTAT Zeytincilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alarak koruma sürecini başlattı.

Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, mevcut işlemler ise askıya alındı.

Ayrıca ihtiyati haciz ve tedbir uygulamaları da geçici süreyle durduruldu.

İflasla boğuşan şirketin üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için makine ve ekipmanların işletmede kalmasına izin verildi.

Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçildi.