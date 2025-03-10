400 diş hekimi için çağrı

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevlerinde çalışan 400’e yakın diş hekiminin büyük bir adaletsizlik ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

İlgezdi, "Aynı işi yapıyorlar ama aynı haklara sahip değiller! Cezaevlerinde görev yapan diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı yerine Adalet Bakanlığı’na bağlı çalıştırılıyor ve birçok haktan mahrum bırakılıyor" dedi.

Aynı emeğe farklı ücretlendirmenin kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP’li İlgezdi, "400’e yakın diş hekimi derhal Sağlık Bakanlığı’na bağlanması gerekir" dedi.