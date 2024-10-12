400 gün geçti, firariler hâlâ kayıp

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel tam 400 gündür yakalanamıyor.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, şirketleri adeta darphane gibi para basan, bu süreçte devlete dondurma dahi satan iki firari sanığın 400 gündür yakalanmasını bekliyor.

AVUKATTAN PAZARLIK

Firarilerin avukatlığı üstlenen Ersan Şen ise duruşmalarda “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor.

“Bugün Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firar edeli 400 gün oldu” diyen ve Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, şunları söyledi: “Sizler arandıklarını düşünüyor musunuz? Emniyet deprem firarilerini arasa notere gidebilirler miydi? AVM’de gezebilirler miydi? Ya da havuz başında tatil yapabilirler miydi? Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalama kararını haber alıp kaçtı. Onlara haber veren kimdi? Emniyet uluslararası suç örgütlerini bile yakalarken bu iki dondurmacıyı 400 gündür neden bulamıyor?” Göksu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur” şeklindeki ifadelerini hatırlattı.

CAYDIRICI TAVIR YOK

Nurgül Göksu şöyle devam etti: “Kime sorarsanız sorun, deprem firarilerinin aranmadığını düşünüyor! Deprem suçlularının ceza alacağını düşünmüyor. On binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem sonrası , ‘caydırıcı’ bir tavır göremedik. Ben depremde üç evladımı kaybettim, dört duruşma geçti ve deprem sanıklarının sandalyesi boş. Davalara sanıklardan çok biz mağdurlar katılıyoruz. Bize 'Onlar ceza almaz’ diyorlar."

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DEVLET İSTERSE HEMEN BULUR

Sanıkları artık bulun diyen Anne Nurgül Göksu şöyle dedi: "Neredeyse iki yıl oldu evlatlarım toprak altında, deprem firarileri elini kolunu sallayarak geziyor, avukatları ‘tutuklanmayacaklarına dair garanti verin sanıkları mahkemeye getireyim’ diye mahkemeyle pazarlık yapıyor. Firariler yakalanmadıkça bu cezasızlık algısı nasıl kırılacak? İnsanlar, ‘Devlet istese hemen bulur’ diyorlar, kimsenin adalete güveni kalmamış, yok. Lütfen artık devlet firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i yakalasın!”