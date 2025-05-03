400’ün üzerinde gözaltı

Politika Servisi

1 Mayıs’ta Saray’ın baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan yurttaşlar İstanbul’da polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Taksim’e çıkmak isteyen kitle polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. 400’ün üzerinde yurttaş gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 36’sı sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. 8 kişinin işlemlerinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’e gönderildi.