401 Çatalca – Avcılar Metrobüs Otobüs ücret tarifesi | 2025 Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ücret tarifelerinde değişikliğe gitti. Peki Çatalca'da otobüs ücretleri kaç lira oldu. Tam bilet, indirimli bilet ücretleri ne kadar oldu? Çatalca otobüs ücretleri 2025 tarifesi şöyle:

401 ÇATALCA – AVCILAR METROBÜS OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

ÇATALCA – AHMEDİYE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

ÇATALCA – BEYLİKDÜZÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 54,01 TL

İndirimli 1: 30,47 TL

İndirimli 2: 42,00 TL

ÇATALCA – AVCILAR OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 71,94 TL

İndirimli 1: 42,00 TL

İndirimli 2: 54,01 TL

AHMEDİYE – BEYLİKDÜZÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

AHMEDİYE – AVCILAR OTOBÜS BİLET ÜCRETİ