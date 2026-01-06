Giriş / Abone Ol
Çatalca-Beylikdüzü-Avcılar bilet ücretleri kaç lira? Çatalca – Ahmediye, Çatalca – Beylikdüzü, Çatalca – Avcılar, Ahmediye – Beylikdüzü, Ahmediye – Avcılar hatları otobüs ücret tarifesi haberimizde.

BirBilgi
  • 06.01.2026 10:34
401 Çatalca – Avcılar Metrobüs Otobüs ücret tarifesi | 2026 Güncel
İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ücret tarifelerinde değişikliğe gitti. Peki Çatalca'da otobüs ücretleri kaç lira oldu. Tam bilet, indirimli bilet ücretleri ne kadar oldu? Çatalca otobüs ücretleri 2026 tarifesi şöyle:

401 ÇATALCA – AVCILAR METROBÜS OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

ÇATALCA – AHMEDİYE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

ÇATALCA – BEYLİKDÜZÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 54,01 TL
  • İndirimli 1: 30,47 TL
  • İndirimli 2: 42,00 TL

ÇATALCA – AVCILAR OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 71,94 TL
  • İndirimli 1: 42,00 TL
  • İndirimli 2: 54,01 TL

AHMEDİYE – BEYLİKDÜZÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

AHMEDİYE – AVCILAR OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 45,97 TL
  • İndirimli 1: 27,02 TL
  • İndirimli 2: 34,02 TL
