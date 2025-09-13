402 - 403 - 404 Çatalca otobüs ücret tarifesi | 2025 Güncel

İstanbul Büyükşehir BElediyesi otobüs ücret tarifelerinde değişikliğe gitti. Peki Çatalca'da otobüs ücretleri kaç lira oldu. Tam bilet, indirimli bilet ücretleri ne kadar oldu? Çatalca otobüs ücretleri 2025 tarifesi şöyle:

402 BİNKILIÇ – ÇATALCA OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

BİNKILIÇ – AKALAN KÖYÜ OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

BİNKILIÇ – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 65,45 TL

İndirimli 1: 34,02 TL

İndirimli 2: 45,97 TL

AKALAN KÖYÜ – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

403 ÇİFTLİKKÖY – ÇATALCA OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

ÇİFTLİKKÖY – DAĞYENİCE OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

ÇİFTLİKKÖY – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 65,45 TL

İndirimli 1: 34,02 TL

İndirimli 2: 45,97 TL

DAĞYENİCE – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

404 YALIKÖY – ÇATALCA OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

YALIKÖY – KARACAKÖY OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

YALIKÖY – KARACAKÖY – DAĞYENİCE OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 45,97 TL

İndirimli 1: 27,02 TL

İndirimli 2: 34,02 TL

YALIKÖY – KARACAKÖY – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 55,00 TL

İndirimli 1: 32,40 TL

İndirimli 2: 41,66 TL

DAĞYENİCE – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

Not: Bilet fiyatları 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.