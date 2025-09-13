Giriş / Abone Ol
402 - 403 - 404 Çatalca otobüs ücret tarifesi | 2025 Güncel

Çatalca otobüs hatları olan 402 - 403 ve 404 numaralı hatlarda otobüs ücretleri kaç lira? Binkılıç - Akalan, Binkılıç - Çatalca, Çiftlikköy - Çatalca otobüs ücretleri kaç lira? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 13.09.2025 15:18
  • Giriş: 13.09.2025 15:18
  • Güncelleme: 13.09.2025 15:18
Foto: Depophotos

İstanbul Büyükşehir BElediyesi otobüs ücret tarifelerinde değişikliğe gitti. Peki Çatalca'da otobüs ücretleri kaç lira oldu. Tam bilet, indirimli bilet ücretleri ne kadar oldu? Çatalca otobüs ücretleri 2025 tarifesi şöyle:

402 BİNKILIÇ – ÇATALCA OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

BİNKILIÇ – AKALAN KÖYÜ OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

BİNKILIÇ – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 65,45 TL
  • İndirimli 1: 34,02 TL
  • İndirimli 2: 45,97 TL

AKALAN KÖYÜ – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

403 ÇİFTLİKKÖY – ÇATALCA OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

ÇİFTLİKKÖY – DAĞYENİCE OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

ÇİFTLİKKÖY – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 65,45 TL
  • İndirimli 1: 34,02 TL
  • İndirimli 2: 45,97 TL

DAĞYENİCE – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

404 YALIKÖY – ÇATALCA OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

YALIKÖY – KARACAKÖY OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

YALIKÖY – KARACAKÖY – DAĞYENİCE OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 45,97 TL
  • İndirimli 1: 27,02 TL
  • İndirimli 2: 34,02 TL

YALIKÖY – KARACAKÖY – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 55,00 TL
  • İndirimli 1: 32,40 TL
  • İndirimli 2: 41,66 TL

DAĞYENİCE – ÇATALCA OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

Not: Bilet fiyatları 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.

