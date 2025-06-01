407 yerleşim biriminde seçim sandığı kuruldu: Oy verme işlemi 17.00'de bitecek

Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de 2 yerleşim biriminde oy verme işlemi başladı.

Bartın'ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde de halk oylaması için seçmenler sandık başında.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

İTİRAZ SÜRECİ İKİ HAFTA

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlerine geçilecek.

İlk sonuçlara ilişkin olağan itiraz süreci iki hafta olarak uygulanacak.

İtirazlara ilişkin yasal sürelerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle seçimi kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.