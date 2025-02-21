41,3 milyon TL’lik Kuran kursu desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı. Protokolün 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Aralarında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin de yer aldığı çok sayıda dernek, protokolün yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Talep dilekçelerinde, kamu bütçesinden belirli bir inanç için harcama yapılmasının, “Ayrımcılık” olduğu kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm itirazlar ve yargı sürecine karşın protokolü işletmeye devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokol kapsamında Diyanet’e her ay milyonlarca lira para aktardı. Bakanlık bütçesinden, “Kuran Kursu Destek Programı” için Diyanet’e 2023 yılında aktarılan toplam kaynak, 50 milyon 789 bin 850 TL oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, “Anayasa’ya aykırı” olduğu gerekçesiyle yargıya taşınan protokolü 2024 yılında da sürdürdü. Buna göre, Diyanet’in 4-6 Yaş Kuran kurslarına giden çocuklar için 2024 yılında 41 milyon 367 bin 150 TL aktarıldığı bildirildi. Diyanet’in Kuran kurslarına giden ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca destek ödemesinden yararlandırılan çocukların sayısı da 50 bini aştı. İktidarın destek ve yönlendirmeleri ile sayıları katlanarak artan 4-6 yaş grubuna yönelik kuran kurslarına giden ve bakanlık kaynaklarıyla desteklenen çocuk sayısı, 2024 yılında 52 bin 358 olarak kayıtlara geçti.

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YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Diyanet’in büyük yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısı her yıl katlanarak artıyor. 2017 yılında 87 bin 790, 2019 yılında 170 bin 513 olan öğrenci sayısı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2018: 131 bin 26

• 2019: 170 bin 513

• 2020: 181 bin 808

• 2021: 105 bin 369

• 2022: 168 bin 439

• 2023: 208 bin 936