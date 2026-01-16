41 eylem, 4 ölüm: “Casperlar” soruşturmasında 38 çocuk tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “yeni nesil suç örgütleri” olarak tanımlanan silahlı yapıların faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapsamlı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, İstanbul’un birçok ilçesi ile İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen silahlı ve organize suç eylemlerine ilişkin bulgulara yer verildi.

Savcılık, “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil suç örgütünün faaliyetleri kapsamında, 18 yaşından küçük çok sayıda çocuğun suç eylemlerine sürüklendiğinin tespit edildiğini, soruşturma sonucunda 38 çocuk hakkında tutuklama, 19 çocuk hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını, toplam 68 kişi hakkında Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın basın açıklamasının tam metni şöyle:

"Kamuoyunda “Yeni Nesil Suç Örgütleri” olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin suça sürüklenen çocuklar yönünden aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülmüştür.

Yürütülen soruşturma kapsamında 27.02.2024 ile 29.06.2025 tarihleri arasında İstanbul ili Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ilçeleri ile İzmir ili Çeşme ilçesinde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini Hamuş takma isimli İsmail ATİZ’in yaptığı ve kamuoyunda “CASPERLAR” olarak bilinen silahlı suç örgütünde suça sürüklenen çocukların eylem ve faaliyetleri ortaya çıkarılmıştır.

Örgüt faaliyeti kapsamında, 41 eyleme ilişkin 66 mağdur-müşteki ve 4 maktulün bulunduğu soruşturmada; “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Yağma, Tasarlayarak Kasten Öldürme, Öldürme, Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından, 18 yaşından küçük 38 suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama tedbiri, 19 suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup, toplam 68 kişi hakkında 16.01.2026 tarihinde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır."