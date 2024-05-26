41 kiloya düşen hasta tutuklunun tahliye talebi kabul edilmedi: Sadece nefes alabiliyor

Cezaevinde 41 kiloya düşen Abdulkadir Kuday'ın avukatı Vedat Ece, "Yalnızca nefes alabilen, elleri ve ayakları tutmayan bir insan bu ülkenin güvenliğini nasıl zedeleyebilir?" diye sordu.

Mardin'de 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen Kobanê eylemleri sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Abdulkadir Kuday, önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi, ardından Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

Yaklaşık 4 yıl boyunca hastane sevkleri yapılmayan Kuday, siyasi partiler ile insan hakları örgütlerinin girişimlerinin üzerine hastaneye sevk edildi. Kuday’a, 2021 yılında bel fıtığı teşhisi konuldu.

Kuday, bunun üzerine Ağustos 2021’de bel fıtığı ameliyatı oldu. 3 ay sonra rahatsızlığının devam etmesiyle Kuday'a yanlış teşhis konulduğu ortaya çıktı.

FELÇ GEÇİRDİ, YAŞAMINI TEK BAŞINA İDAME ETTİREMİYOR

MA'nın haberine göre, sonrasında Kuday’ın, sinir sisteminin uyarılar gönderememesine neden olan ALS hastası olduğu ortaya çıktı. Kuday, bir süre önce kısmi felç geçirdi ve ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Kuday, Ocak 2022’de Metris R (Rehabilitasyon) Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. 30 Ekim 2023 tarihinde ATK tarafından Kuday’a "yaşamını tek başına idame ettiremez" raporu verildi. Rapor üzerine tahliye başvurusu yapan Kuday’ın talebi kabul edilmedi. 24 Mayıs'ta açıklama yapan avukatlar, Kuday’ın 41 kiloya düştüğünü duyurdu.



Kuday'ın avukatlarından olan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Hapishaneler Komisyonu üyesi Vedat Ece, müvekkilinin durumunu "sadece nefes alabiliyor" şeklinde özetledi.

HASTANE RAPORUNA RAĞMEN TAHLİYE EDİLMEDİ

Avukat Vedat Ece, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin müvekkili için “infazının 6 ay ertelenmesine” karar verdiğini, bunun üzerine ATK’ye sevk yapıldığını ve ATK’nin "R Tipi Cezaevinde infazının devam edebileceği" kararını verdiğini söyledi. Ece, “İnfaz Yasası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazının hiçbir suretle ertelenmesi öngörülmüyor. Elbette burada bazı istisnalar var. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ağır hasta olanlar kanser gibi durumlarda infazların ertelenmesi ya da durdurulması gündeme gelir. Fakat bir saatlik yönetmelik değişikliğiyle de hasta tutsakların infazlarının ertelenmesi ya da durdurulması mümkün” ifadelerini kullandı.