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41 yaşındaki Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de futbol hayatını sürdüren Felipe Melo, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Spor
  • 02.01.2025 15:26
  • Giriş: 02.01.2025 15:26
  • Güncelleme: 02.01.2025 15:31
Kaynak: Spor Servisi
41 yaşındaki Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı
Fotoğraf: AA

Bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı Felipe Melo’nun Fluminense ile sözleşmesi sona erdi.

Brezilyalı oyuncunun futbol hayatını noktalaması bekleniyor.

Fluminense, 41 yaşındaki Melo'ya "Üç sezon boyunca gösterdiği tüm özveri için teşekkür eder ve kişisel ve profesyonel hayatındaki bir sonraki adımlarında büyük başarılar dileriz" mesajıyla veda etti.

Felipe Melo, Fluminense formasıyla Copa Libertadores ve Sudamericana şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Brezilya ekibinde toplamda 108 resmi maçta oynadı ve 3 kez ağları sarstı.

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