41 yaşındaki Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı

Bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı Felipe Melo’nun Fluminense ile sözleşmesi sona erdi.

Brezilyalı oyuncunun futbol hayatını noktalaması bekleniyor.

Fluminense, 41 yaşındaki Melo'ya "Üç sezon boyunca gösterdiği tüm özveri için teşekkür eder ve kişisel ve profesyonel hayatındaki bir sonraki adımlarında büyük başarılar dileriz" mesajıyla veda etti.

Felipe Melo, Fluminense formasıyla Copa Libertadores ve Sudamericana şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Brezilya ekibinde toplamda 108 resmi maçta oynadı ve 3 kez ağları sarstı.