41 yıllık hegemonya bitebilir: İskoçya'da tarihi gün

İskoç futbolunda yıllardır süren “Old Firm” hakimiyeti sona erebilir.

Adını The Heart of Midlothian romanından alan Heart of Midlothian F.C., Premiership’in son haftasında Celtic F.C. karşısında yenilmemesi halinde 66 yıllık şampiyonluk hasretini dindirecek.

1874 yılında kurulan Edinburgh temsilcisi, İngiltere’de Leicester City F.C.’nin gerçekleştirdiği tarihi şampiyonluğa benzer bir hikâyeye imza atmaya hazırlanıyor. Hearts, Celtic ve Rangers F.C.’ın 41 yıldır süren lig hâkimiyetini sona erdirmeye çok yakın.

EN SON FERGUSON BAŞARMIŞTI

İskoç futbolunda son olarak 1984-85 sezonunda Aberdeen F.C., teknik direktör Alex Ferguson yönetiminde şampiyon olmuştu. O tarihten sonra kupayı yalnızca Celtic ve Rangers kazandı.

Tarihinde 4 lig şampiyonluğu bulunan Hearts, son zaferini 1959-60 sezonunda yaşadı. 2013 yılında yaşadığı mali kriz sonrası kayyuma devredilen kulüp, taraftarlarının desteğiyle yeniden ayağa kalktı.

Kulübün yükselişinde önemli pay sahiplerinden biri ise Tony Bloom oldu. Brighton & Hove Albion F.C. sahibi Bloom, 2025 yazında Hearts’a 10 milyon sterlin yatırım yaparak kulübün yüzde 29 hissesini satın aldı.

YARIŞIN DİKKAT ÇEKENLERİ

Bu sezon Norveç 2. Ligi’nden transfer edilen Claudio Braga da attığı 17 golle şampiyonluk yarışında takımın en önemli kozlarından biri oldu.

Öte yandan Celtic ise tarihindeki 56. lig şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Maaş bütçesi Hearts’ın yaklaşık 5 katı olan Glasgow ekibi, son 15 sezonun 14’ünde kupayı kazanmayı başardı.

Sezon içinde dört kez teknik direktör değişikliğine giden Celtic, son olarak deneyimli çalıştırıcı Martin O'Neill yönetiminde yeniden yarışa ortak oldu.

Hearts’a destek veren isimlerden biri de Andy Murray oldu. Hibernian taraftarı olduğu bilinen Murray, Celtic veya Rangers dışında bir takımın şampiyon olmasının İskoç futbolu adına önemli olacağını söyledi.

Son hafta öncesinde Hearts 80 puanla lider durumda bulunurken, Celtic 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Edinburgh temsilcisine tarihi şampiyonluk için beraberlik bile yetecek.