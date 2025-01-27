419 kuruluştan Kürt bölgesine statü talebi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) öncülüğünde aralarında Demokratik Bölgeler Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Emek Partisi, Özgür Kadın Hareketi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin de yer aldığı 419 kuruluş, Diyarbakır’da bir araya gelerek, Suriye’deki Kürt bölgesi için statü talebinde bulundu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantıda kurumlar adına hazırlanan metni okuyan Özgür Kadın Hareketi aktivistlerinden Zeryam Işık Yıldız, “Bölgede yaşayan halkların statüsüz yaşamaya tahammülü kalmamıştır. Tüm ilgili tarafları Kuzey ve Doğu Suriye yönetimini tanımaya ve Suriye’deki tüm kesimlerin haklarının korunduğu demokratik bir yönetimin oluşması için destek sunmaya çağırıyoruz” dedi.