42 bin ağaca kıyım tehlikesi

İlayda SORKU

İstanbul Çatalca’da Karacaköy ve Ormanlı mahallelerinde faaliyet gösteren Karanfil Mining, kum ocağı ve yıkama-eleme tesisinde kapasite artışına gidiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin 3 milyon ton üretim hedefiyle sunduğu kapasite artışı ve ilave kırma tesisi projesine ÇED olumlu kararı verdi.

97 milyon 415 bin TL bedelli projeyle mevcut 23,17 hektarlık ÇED alanına 75,91 hektarlık yeni alan eklenmesi planlandı. Toplamda 99,08 hektara yayılacak olan projenin ömrü 7 yıl olarak belirlendi. Proje alanının tamamı orman vasfında. Proje hayata geçtiğinde İstanbul’un su kaynaklarından olan ve Kanal İstanbul projesi nedeniyle tehdit altındaki Terkos Gölü de bundan etkilenecek.

ÇED dosyasına göre alanda en az 41 bin 751 meşe ve gürgen ağacı kesilme tehlikesiyle karşı karşıya. ÇED raporunda, orman izni alınması sürecinde Orman Bölge Müdürlüğü eşliğinde ağaç kesim sayısının netleşeceği belirtildi. Kesilecek ağaçların “dönersermaye ücretleri” karşılığında bedelinin ödeneceği, ayrıca ihtiyaç halinde taşıma işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.

İSKİ UYARDI

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün projeye ilişkin görüş yazısında, şu uyarı yapıldı: “ÇED talep alanı içerisinden Ayazma Deresi, Sınır Deresi ve bu derelere bağlanan çok sayıda vadi tabanı geçmektedir. Bu dereler, Terkos havzaları kapsamında baraja su taşıyan çok önemli fonksiyona sahiptir. Havza içinde yapılacak madencilik faaliyeti söz konusu dereler açısından risk oluşturmaktadır.”

Mega projeler, maden ocakları, taş ocakları ve RES’lerle yıllardır kuşatılan Kuzey Ormanları, İstanbul’un 20 milyonluk nüfusunun temiz hava ve su kaynağı olarak kritik önemde. Çatalca’daki bu genişleme projesi, zaten parçalanmış ekosistemi daha da baskı altına alacak.

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TERKOS GÖLÜ TUZLANACAK

İstanbul’un yaklaşık üçte birini besleyen Terkos ve Sazlıdere barajları, Yıldız Dağları’ndan süzülen yeraltı suları sayesinde ayakta kalıyor. Ancak İPA'nın çalışmasına göre Kanal İstanbul’un kazıları, Terkos’un güneydoğu havzasını yok edecek. Uzmanlar, kazı tamamlandığında Kanal’a verilecek tuzlu deniz suyunun gölü de tuzlandıracağı uyarısını yapıyor.

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HAVZALAR RANTA AÇILDI

Sazlıdere Barajı ile 10 yıl önce temeli atılan Melen Barajı hakkında açıklamalarda bulunan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: “Melen projesinde tarihe beceriksizliğinizle geçtiniz. Sazlıdere Barajı’nı bir gece yarısı kararıyla içme suyu havzası olmaktan çıkardınız. İstanbul susuz kalırken siz su havzalarını ranta kurban ediyorsunuz. Bu millet sizi asla affetmeyecek.”