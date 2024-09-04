42 ilde uyuşturucu operasyonu: 227 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-37" operasyonlarında 227 kişinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-37" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
227 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 42 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 567 ekip, 1418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 479 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 967 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.
“Ülkemizi Uyuşturucudan ve Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız”❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 4, 2024
4️⃣2️⃣ İlde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-37” operasyonlarında;
4️⃣7️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ile
1️⃣6️⃣0️⃣ Bin 9️⃣6️⃣7️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣2️⃣7️⃣ Zehir… pic.twitter.com/BPf4fZKwJ7