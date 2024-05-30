42 kişiye toplam 567 yıl hapis talebi

İktidarın 1 Mayıs korkusu tam gaz devam ediyor. 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan 42 kişi hakkında toplam 567 yıla kadar hapis istendi.

Haber Merkezi

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik AYM kararına rağmen hukuksuz biçimde engel olan hükümet adeta intikam almanın derdine düştü. 1 Mayıs’a ilişkin yapılan operasyonlarda, gözaltına alınıp tutuklananlar hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Bu iddianamelerde tutuklu 42 kişi hakkında toplam 567 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan ikinci iddianamede ise 12 tutuklu için ise toplamda 162 yıl hapis cezası istendi. İki ayrı iddianamede toplam 42 tutuklu için toplamda 567 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, 1 Mayıs eylemcilerinin "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarını işlediği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame hazırladı.

T24’te yer alan habere göre tutuklanan isimlerden birinin evine yapılan baskında bulunan, Abdullah Öcalan’ı eleştiren “Kürt Sorununda ‘’Çözüm’’süzlüğün Ekonomi Politiği” isimli kitap “terör örgütü propagandası yapmak” kapsamında değerlendirildi. Tutuklananların geçmişte beraat ettiği davalar da tutuklanma kararına gerekçe gösterildi. Saraçhane Meydanı’ndaki olaylarda polis kalkanına vurmak da ‘’kamu malına zarar vermek’’ suçu sayıldı.

Diyar Sarıkuş, İbrahim Hakkı Eren, Mertcan İncioğulları, Metin Kaya, Özgüt Cihan Uçar ve Yusuf Rencüzoğulları Saraçhane Meydanı’nda alana girmek isterken güvenlik noktasında ellerindeki flamada 68 hareketinin simge isimlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın fotoğrafı olduğu için çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ‘’terör örgütü propagandası yapmak’’, ‘’kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’’ iddiasıyla tutuklandı.

Ayrıca tutuklanan bir kişiye, evinde 4 sayfalık “Mahir, Hüseyin, Ulaş. Kurtuluşa kadar savaş” ifadesinin yazılı olduğu bir bildiri çıkması nedeniyle, 1970’li yıllardan bu yana varlığı bulunmayan örgütlerden “Türkiye Halk Kurtuluş Partisi- Cephesi (THKP/C) propagandası yapma’’ suçu yöneltildi.

74 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu. Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli’de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

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ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin, 1 Mayıs'ta tutuklanan 74 kişi için başlattıkları oturma eylemi 3. Gününde devam etti.

Fotoğraf: BirGün

Basın açıklaması yapan öğrenciler şu ifadeleri kullandı: “1 Mayıs 2024'te insan emeği ve onuruna sahip çıkmak, ucuz işgücü deposu olan Türkiye'de emekçilerin taleplerini haykırmak, yurtlarda katledilen arkadaşlarının hesabını sormak, kayyum rektör politikalarına, fahiş yemekhane zamlarına karşı dayanışmak üzere sokağa çıkan arkadaşlarımız hukuksuzca tutuklandı. İçlerinde İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan 5 arkadaşımız, sınav haftası olmasına rağmen hala cezaevinde tutuluyor; arkadaşlarımızın eğitim hakları gasp ediliyor. Üstelik cezaevinde bulunma nedeni olarak gösterilen suçlardan ceza almaları halinde serbest bırakılacak olan arkadaşlarımız, yıldırılmak için tutuklu yargılanıyor. Bu vesileyle iktidarın siyasi nedenlerle tutukladığı tüm arkadaşlarımız için özgürlük istiyoruz. Herkesi tutuklu sıra arkadaşlarımız için, 67 kişi için adalete sahip çıkmaya çağırıyoruz! Bizler arkadaşlarımız çıkana, derslerine, mücadelelerine devam edebilene kadar, özgürce sokakta, kampüste haykırana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Tutuklu öğrenciler için adalet! Herkes için adalet!”