42 ülke gezdi, 11 km gidemedi

Eylül 2017 itibarıyla Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı programları kapsamında kalabalık heyetler yedi kıtaya da ayak bastı. Yurtdışı seyahatlerinin büyük bölümünün Avrupa ülkeleri olması dikkati çekti.

Erbaş, tespit edilebilen programlara göre, toplam 42 farklı ülkeye gitti. Bazı ülkelere birden fazla giden Erbaş’ın yurtdışı seyahatlerinin sayısı 100’ü geçti. Diyanet kafilesinin yurtdışında gerçekleştirdiği gezilerin, "Uluslararası toplantı, genel kurullar, cami açılışları” çerçevesinde onay alınarak yapıldığı biliniyor.

YERİNDE DURMADI

Eylül 2017’de göreve gelen ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yedinci yılını doldurmak üzere olan Ali Erbaş, yalnızca Covid-19 salgını sürecinde yurtdışı programı düzenlemedi. Büyük bölümü Avrupa ülkelerine olan seyahat programları için döviz cinsinden binlerle ifade edilen harcırahlar alındı. Tespit edilebilen programlara göre, Diyanet Vakfı’nın bağışlar için en fazla ismini kullandığı Afrika ülkeleri, Erbaş’ın yurtdışı programlarında zayıf kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yalnızca iki Afrika ülkesine gittiği öne sürüldü. Erbaş’ın yurtdışı programlarının bazılarına eşi Seher Erbaş’ın yanı sıra çok sayıda isim de eşlik etti.

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LİSTEDE YOK YOK

Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olarak ziyaret ettiği bazı ülkeler şöyle: Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya,

Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Belarus, BAE, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Danimarka, Fransa, Gana, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kıbrıs, Makedonya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan.

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RESMİ GÜN SUSKUNLUĞU

Diyanet İşleri Ali Erbaş, görev süresi boyunca Anıtkabir’e gitmeme geleneğini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da sürdürdü. Başkanlığın merkez yerleşkesine 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir’i hiçbir resmi törende ziyaret etmeyen Ali Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında saat 11.00’de Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende de bulunmadı.