421 cinayetin faili kim?

Siyasal İslamcı rejim, kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırılarını her geçen gün artırıyor. 2024 yılı son 17 yılda kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu yıllardan biri oldu. 2008’de 66 kadın cinayeti işlenirken 2024’te bu sayı neredeyse 7 katına çıkarak 421’e ulaştı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) son 1 yıla ilişkin açıkladığı veriler bu vahim tabloyu bir kez daha gösterdi. Rapora göre, 421 kadın bir senede hayattan koparıldı. En fazla cinayet ‘güvenli’ alan olan evlerde gerçekleşti.

Ölen kadınların 201’i evli, 137’si bekar olurken 77 ölüm ise ‘şüpheli öldüğü’ görüldü. Katillerin 159’u aile içindeki erkekler olurken 101’i boşanma veya ayrılma aşamasındaki, 42’si ise birlikte olduğu erkekler oldu. Katillerin 8’i kadınları tanımazken 5’inin ise kimliği belirlenemedi. Öte yandan 2024 Mayıs ayı ise 2010’dan bu yana en yüksek kadın cinayetinin yaşandığı ay oldu. Mayıs ayında 48 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

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VAHİM ARTIŞ!

TKDF’nin son 17 yıllık verilerine bakıldığında ise bu yıl tarihin en yüksek cinayetlerinin yaşandığı yıllardan biri olarak yansıdı. 2008’den bu yana geçen 17 yıllık sürede 4 bin 880 kadın hayattan koparıldı. 2008 yılında 66 kadın cinayeti işlenirken, 2009’da 125, 2010’da 203 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 2011 yılında öldürülen kadın sayısı 130’a düştü. Ancak 2011’den sonra kadın cinayeti sayısı arttı. 2020’de 409 kadın hayattan koparıldı. TKDF’nin verilerinde kadın cinayetleri yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 348

• 2022: 381

• 2023: 438

• 2024: 421

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ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇİN

TKDF Başkanı Canan Güllü, artan erkek şiddetine tepki göstererek BirGün’e şunları söyledi: “Elimizde artık gözle görülür bir veri var. Örneğin, evde öldürülen kadınların sayısı artıyor. Ev, bizim güvenli alanımız ama bu cinayetler, evlerin güvenirliğini sorgulatıyor. Öte yandan elimizdeki rakamların daha da artabileceğini biliyoruz çünkü biz yalnızca medyaya yansıyan vakaları biliyoruz. Medyaya ulaşmayan, cinayet olduğu belirlenemeyen olaylar bu istatistiklere dahil edilmiyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıktıktan sonra tanımadığı erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı arttı. Örneğin, Aralık ayında 7 kadın tanımadığı erkekler tarafından öldürülmüş. Bu, kadınların ne kadar güvensiz bir ortamda yaşadığını gösteriyor. Kadına yönelik şiddetin nedenleri çok katmanlıdır. Bunların arasında göç, ekonomik yoksulluk, erken ve zorla evlilikler gibi birçok neden var. Bu sorunların çözümü için acilen harekete geçilmeli, cinayetlere karşı da ciddi bir çalışma şart."