43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İç Anadolu Bölgesi için yaptığı sağanak uyarısının ardından, akşam saatlerinden itibaren Kırıkkale’de aralıklı olarak yağış başladı.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sağanak sebebiyle şehrin bazı bölgelerinde caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, oluşan su birikintisi sebebiyle ilerlemekte zorluk çekti.

Yağmura yakalananlar ise şemsiyelerle ve montlarla korunmaya çalıştı.