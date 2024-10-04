43 işçi can vermişti: Amasra'da üretim yeniden başladı
Amasra'da 43 işçisinin hayatını kaybettiği maden ocağında, faciadan 722 gün sonra üretim yeniden başladı.
Kaynak: DHA
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2 yıl önce olan grizu patlamasının ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanı açıldı.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK'nin maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 maden işçisinin öldüğü 9 işçinin de yaralandığı grizu faciası meydana geldi.
Olayın ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanının açılması için hazırlık yapıldı.
Facianın ardından 722 gün sonra ilk kez üretim alanında çalışma yapıldı.
Gündüz vardiyası öncesi TTK Amasra Müessesesi önünde yeni üretim alanının açılması nedeniyle Kuran okunup dua edildi.