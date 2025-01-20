43 işçi can vermişti: Amasra maden faciasının 11. duruşması başlıyor

Bartın’da 43 madencinin hayatını kaybettiği 4’ü tutuklu 23 kişinin yargılandığı Amasra maden faciasının 11. duruşması bugün yapılıyor.

Duruşma Bartın Adliyesi koridorunda oluşturulan özel salonda gerçekleştirilecek.

Sanıklar ve avukatlarının da katıldığı davayı izlemeye gelenler geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye girdi.

Bugün davada ise sanıkların savunmalarını yapması bekleniyor.

MÜTALAADAN

Savcılık tarafından 36 sayfa olarak hazırlanan mütalaada, tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ile İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu’nun kusurlu olduğu belirtilmiş, savcı, 4 tutuklu sanık hakkında 43 kez ’Muhtemel kast ile öldürme’ ve yaralı kurtulan 9 işçiden 4’ünün yaşamları tehlikeye girecek şekilde yaralanmaları sebebiyle 4 kez ’Muhtemel kast ile yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 1123’er yıla kadar hapis cezası istemişti.

Diğer 19 tutuksuz sanık hakkında ise ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istenen davada Savcılığın mütalaasına karşı müşteki ve sanık avukatları ile sanıkların tamamı, savunma için ek süre istemişti.