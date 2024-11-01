43 işçinin öldüğü Amasra maden faciası: 9'uncu duruşma başladı

Bartın’da 43 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yaşanan faciaya ilişkin dava sürüyor.

Olayla ilgili 4 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülüyor.

Duruşma öncesinde polis ekipleri, adliye binası önünde geniş güvenlik tedbirleri alarak adliyeye gelenlerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Duruşma öncesinde madenci yakınları, avukatlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri adliye binasına geldi.

Güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya katılmak isteyenler kimlik kontrolleri sonrasında içeri alındı. Adliye önünde, dava sürecine dair basın açıklamaları yapıldı.

***

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Zanlılardan Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanık hakkında iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan iddianamede, diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Önceki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.

ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan olayın ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanının açılması için hazırlık yapıldı. Facianın ardından 722 gün sonra ilk kez üretim alanında çalışma yapılmıştı. Gündüz vardiyası öncesi TTK Amasra Müessesesi önünde yeni üretim alanının açılması nedeniyle Kuran okunup dua edilmişti.