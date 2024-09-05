43 işçinin öldüğü Amasra maden faciası: Aylar önce bölgesel yangınlar çıkmış

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, faciaya ilişkin dava dosyasına giren telefon kayıtlarında patlamadan 1 ay önce madende yangın olduğu ortaya çıktı.

Davanın iki numaralı sanığı olan İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi'nin ise yüksek lisans tezini, 'madenin kendi kendine yanma özelliği' üzerine yaptığı tespit edildi.

4 KİŞİ CEZAEVİNDE

4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı Amasra davasında, ATİM Genel Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Üretim Baş Mühendisi Mehmet Tural ve İş Güvenliği Baş Mühendisi Volkan Soylu cezaevinde. Bu dört isim, 1080 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tutuksuz sanıklar hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"KENDİ KENDİNE YANMA BULGULARI TESPİT EDİLDİ"

2023 yılının haziran ayından bu yana süren dava dosyasına, madenin iç hattında yapılan telefon görüşmelerinin kayıtları girdi. Patlamada hayatını kaybeden madencilerin avukatları, binlerce dakikalık telefon görüşmelerini inceledi. Bu görüşmelerin kayıtları içinden, madende 8 Ekim 2021'de, 30 Kasım 2021'de, 12 Mayıs 2022'de, 14 Haziran 2022'de ve 8 Ağustos 2022'de ayrı ayrı metan gazı yükselmesi ve kendi kendine yanma bulguları tespit edildi.

YÜKSEK LİSANSINI KENDİLİĞİNDEN YANMA ÜZERİNE YAPMIŞ

Madendeki çalışma olmayan -300 metredeki bölümde, ayrı ayrı tespit edilen metan gazı yükselişleri, yer altında olan madenciler tarafından merkezi izleme birimine de bildirildi. Ancak bu tarihlerde, ne çalışma durdu ne de maden tahliye edildi. Üstelik, 14 Ekim 2022'deki patlamada İşletme Müdürü olarak görev yapan Selçuk Ekmekçi, yüksek lisans tezini madenlerdeki kendiliğinden yanma konusu üzerine yapmıştı.

Zonguldak Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan Ekmekçi, tezini, "Amasra sahasındaki kömür damarlarının kendiliğinden yanmaya yatkınlıklarının araştırılması" başlığıyla yaptı. 2015 yılında yüksek lisansını tamamlayan Ekmekçi'nin tezinde, Amasra'daki kendiliğinden yanma riskinin yüksek olduğu da belirtiliyordu.