43 işçinin öldüğü Amasra maden faciası: Bilirkişi raporu yetersiz bulundu

Bartın’da 43 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yaşanan faciaya ilişkin dava sürüyor.

Davanın 9'uncu duruşması, bu sabah saatlerinde başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bugünkü duruşmada, bir önceki duruşmada bilirkişi heyetinden istenen ek rapor ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen teftiş kurulu raporu değerlendirildi. Müşteki avukatları, bilirkişi heyetinin verdiği 3'üncü raporunun yetersiz olduğunu belirtirken, sanık avukatları raporun yerinde olduğunu vurguladı.

Duruşmada ayrıca merkezi gaz izleme istasyonundan alınan yeni ses kayıtları dinlendi. İşletme müdürünün talimatı ile üretim için metan sensörlerinin iptal edildiği, yine gaz izleme personelinin İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu'ya metan gazı seviyesinin yüzde 5'i geçtiği yönünde bilgi vermesine rağmen üretime devam edilmesi yönünde talimat verdiğinin ses kayıtlarında olduğunu belirten müşteki avukatları, işçilerin göz göre göre ölüme götürüldüğünü savundu. Müşteki avukatları ayrıca TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde planlanan keşif için bağımsız bir kurul oluşturulması talep etti.

"NE DENİLDİĞİ ANLAŞILMIYOR"

Sanık Volkan Soylu, müşteki avukatlarının ses kayıtları ile ilgili sorusuna "Ses kayıtlarında tam olarak ne denildiği anlaşılmıyor. Yine sadece telefon görüşmelerinin önü arkası alınmadan, sadece belli bir bölümünün dinletilmesi ile genelleme yapmamak gerekir" cevabını verdi. Volkan Soylu, duruşmada ayrıca eğitimlerde ve gerçek zamanlarda kullanılan Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maskesi ile metan gazı ölçüm cihazlarının çalışma sistemini gösterdi. Soylu, mahkemede daha önce bazı tanık madencilerin eğitim maskelerini zor açtıklarını beyan ettikleri için bunu uygulamalı olarak göstermek istediğini söyledi.

MADENCİ AİLELERİNDEN SOYLU'YA TEPKİ

Soylu, "Hem eğitim maskemiz hem de gerçekte kullanılan maskeler burada açıldı. Her ikisi de kolayca açıldı. Bazı tanık madencilerin eğitim maskelerini açamadıklarını belirtmeleri yanlıştır" dedi. Soylu'nun sözlerine, madenci yakınları tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 13 Aralık'a ertelendi.

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Zanlılardan Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanık hakkında iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan iddianamede, diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Önceki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.

ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan olayın ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanının açılması için hazırlık yapıldı. Facianın ardından 722 gün sonra ilk kez üretim alanında çalışma yapılmıştı. Gündüz vardiyası öncesi TTK Amasra Müessesesi önünde yeni üretim alanının açılması nedeniyle Kuran okunup dua edilmişti.