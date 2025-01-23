43 kişinin yargılandığı 1 Mayıs davasının ilk duruşması görülüyor

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda geçen sene Saraçhane'de yapılan eyleme katılan 43 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşması bugün saat 09.00'da başladı. Duruşma, salonun yetersizliği nedeniyle 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Sanıklar hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "kasten yaralama", "Kamu Malına Zarar Veme" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Saraçhane'den Taksim'e yapılacak yürüyüşün engellenmesinin ardından çeşitli tarihlerde yapılan ev baskınlarında 300’e yakın kişi gözaltına alınmıştı.

Hakkında tutuklama kararı verilen 82 kişiden 41’i, avukatların itirazları, savcının tahliye talebi, tensip incelemeleri ve tutukluluk inceleme duruşmalarında tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında dört ayrı dava açılmıştı.

17 Temmuz 2024'te görülen davada tahliyelerin ardından 1 Mayıs eylemi nedeniyle tutuklu olan 4 kişi kalmıştı. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın 4 Eylül 2024’te gerçekleşen ilk duruşmasında ise kalan kalan 4 tutuklu da tahliye edilmişti.