43 STK'den Belgrad Ormanları için kampanya: 'Yağmanın sinyali'

İstanbul’un oksijen deposu ve su kaynağı olan 5 bin 237 hektarlık tarihi Belgrad Ormanlarının 1150 hektarlık alanı milli park adı altında yapılaşmaya açmak isteniyor.

Sözcü'nün aktardığına göre; Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), Kuzey Ormanları Savunması, Validebağ Gönüllüleri Derneği, Aydos Orman Gönüllüleri, Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin de yer aldığı 43 sivil toplum kuruluşu yapılaşma tehditine karşı imza kampanyası başlattı.

"YAĞMANIN SİNYALİ"

Halen en üst koruma olan Muhafaza Ormanı statüsüyle korunan Belgrad Ormanlarının milli park statüsüne düşürülmesi halinde yapılaşmanın önünün açılacağını savunan STK’ler imza kampanyası kapsamında, “Belgrad Ormanları sahipsiz değildir” başlığıyla açıklama yaptı

Açıklamada, “Belgrad Ormanlarını koruma yerine park haline dönüştürecek milli park yapma girişimi, kadim Belgrad Ormanlarındaki yaklaşan yağmanın sinyallerini vermektedir" denildi.

'TALEBİMİZDE ISRARLIYIZ'

Açıklamanın devamında şu çağrı yapıldı:

"Yetkilileri doğal ve tarihi bir miras olan kadim ormanın parçalanmasına neden olacak bu geri dönüşü olmayan uygulamadan vazgeçmeye çağırıyor, tabiat parklarındaki betonlaşmanın önlenmesini ve tahribattan uzak, İstanbul halkının nefes ve su kaynağı olarak kalmasında ısrarlı olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”