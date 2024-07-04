43 yaşındaki Daniel Guiza yeni takımına imza attı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 43 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 3. Lig ekibi UD Rotena ile sözleşme imzaladı.

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe’nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evine hoş geldin Dani" ifadelerini kullandı.

Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

İspanyol futbolcu 2018'den sonra doğum yeri olan İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. veya 3. lig takımlarında oynamıştı.

Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıkan Güiza, 35 gol 20 asistlik performans göstermişti.