43 yıldır aranan Zeus Tapınağı bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde içerisinden geçen sularla dikkati çeken Limyra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında 1982 yılından bu yana epigrafik kaynaklardan varlığı bilinen ancak bulunamayan Zeus Tapınağı'nın bir bölümü ortaya çıkarıldı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYORDU

Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin konuya ilişkin "1982 yılından bu yana Epigrafik kaynaklardan bilinen ama yeri yıllardır tespit edilemeyen tapınak yapısını bulduk. Arkelojik verilerle tapınağın klasik dönemde inşa edilmiş Zeus tapınağı olduğu sonucuna vardık. Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net bir şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu" ifadelerini kullandı.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Likya Uygarlığının doğu kentlerinden Limyra Antik Kenti, Finike'nin yaklaşık 9 kilometre kuzeydoğusundaki Toçak Dağı'nın eteklerinde yer alıyor.

Likya Kralı Perikle'nin hüküm sürdüğü zamanlarda Likya'nın başkenti olan Limyra, Bizans döneminde ise bölgenin piskoposluk merkezi olmasıyla biliniyor.

Likya bölgesinin en çok kaya mezarına sahip kentlerinden Limyra, surları, "Perikle Heroonu" isimli anıt mezarı, 6 bin kişilik tiyatrosu, Roma hamamı, "Ptolemaion" anıtı, caddesi ve Gaius Sezar adına yapılan mezar anıtıyla öne çıkıyor.

Kentte, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'yle birlikte Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin tarafından yapılan kazılar devam ediyor.