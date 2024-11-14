433 gündür firari olan deprem davası sanığının şikâyetiyle ifade verdi!

HABER MERKEZİ

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan ve 876’yıla kadar hapsi istenen iş insanı Sami Kervancıoğlu tam 433 gündür yakalanmıyor. Şimdi de firari Kervancıoğlu’nun avukat Feyza Altun’dan şikâyetçi olduğu anlaşıldı.

Altun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Sami Kervancıoğlu’nun kendisini şikâyet ettiğini ve bu yüzden ifade verdiğini açıkladı. Altun ifadesinde şunları söyledi:

“6 Şubat depreminde Maraş’ta meydana gelen depremde Ezgi Apartmanı yıkılmıştı. İçinde de Kahramanmaraş Barosuna bağlı olarak çalışan ve depremde vefat eden bir meslektaşımız vardı. Bu apartmanın da yıkılma sebebi kolonların kesilmesidir. Bu konuda ki bilirkişi raporları gazetelerde haber oldu. Bu binanın alt katında şikâyetçi şirkete ait Kervan Pastanesi bulunmaktadır. Bu pastanenin yapımı için kolonlar kesildiğinden bina yıkılmış yoksa yıkılmazmış. Ayrıca bildiğim kadarıyla Sami Kervancıoğlu bu dosyadan dolayı firaridir. Ölenlerin aileleri bu yıkılan binanın dosyasında bildiğim kadarıyla kırmızı bülten talebinde bulunmuşlardır. Benim hakaret iftira karalama ve suç işleme kastım yoktur... Suçlamayı kabul etmiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, bu süreçte devlete dondurma satmayı da sürdüren iki firari sanığın 433 gündür yakalanmasını bekliyor.