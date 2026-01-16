44 bin kişiye askıda yemek

Buca Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik başlattığı “Askıda Yemek” uygulaması devam ediyor. 2024 yılının eylül ayında başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar 44 bin 560 adet yemek bağışı alındı. Aynı dönemde 43 bin 904 kişi Kent Lokantaları üzerinden bu destekten faydalandı.

Uygulama, dar gelirli yurttaşlar başta olmak üzere emekliler ve öğrencilerin günlük sıcak yemeğe erişimini kolaylaştırıyor. Bağış yoluyla sağlanan öğünler, Kent Lokantaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, uygulamanın gördüğü ilgiyi değerlendirerek, ilçede güçlü bir dayanışma kültürünün oluştuğunu belirtti. Duman, şu ifadelere yer verdi:

“Geçen süre zarfında hayırsever hemşehrilerimizin desteğiyle binlerce öğünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla, emeklilerimizle ve öğrenci kardeşlerimizle paylaştık. Kent Lokantalarımızda sadece karın doyurmadık; öğrencinin sınav sabahındaki kaygısını, emeklimizin ay sonu telaşını bir nebze de olsa hafiflettik. Buca’nın o meşhur dayanışma ruhu, Kent Lokantalarımızın buharı tüten tencerelerinde hayat buldu. İhtiyacı olana kucak açan, öğrencisine sahip çıkan, komşusunu unutmayan her bir hemşehrime yürekten teşekkür ediyorum. Askıda Yemek uygulamamız, daha da büyüyerek ve güçlenerek devam edecek. Hedefimiz, bu dayanışma kültürünü ilçemizin her noktasına yaymak.”

“Askıda Yemek” uygulamasına katkı sunmak isteyen yurttaşların, 0 232 260 60 60 numaralı telefon üzerinden belediyenin iştiraki olan Üzüm Kent İmar Şirketi ile iletişime geçerek IBAN yoluyla bağış yapabileceği bildirildi.

Ayrıca uygulama kapsamında “Bağış Kartı” sistemi de oluşturuldu. Buna göre bağışçılar, Kent Lokantaları kasalarından bağış kartı satın alarak bu kartları ihtiyaç sahiplerine verebiliyor ya da kasada bırakarak kullanımını ihtiyaç sahiplerine açabiliyor. Bunun yanı sıra, kasada doğrudan ödeme yaparak da bağışta bulunulabiliyor.