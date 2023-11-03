44 ilde ‘Narkogüç’ operasyonu: Bir tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. 'Narkogüç' adı verilen operasyonlarda 176 şüpheli yakalandı, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Narkogüç’ operasyonunda 176 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve operasyona ait görüntüleri paylaşan Yerlikaya, uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından şu şehirlerde baskınlar yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da arasında olduğu 44 ilde operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyona 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğin katıldığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, yarım kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 tabanca, 4 tüfek ve çok miktarda para ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz."