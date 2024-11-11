44. İstanbul Film Festivali için başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bu yıl 44'üncüsü gerçekleşecek olan İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivale Türkiye'den başvurular, festivalin resmi internet sitesi üzerinden başladı.

Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 11 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Sadece çevrim içi yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi, "film.iksv.org" adresinde yer alıyor. Festival yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.

FESTİVALDE YENİ DÖNEM

İstanbul Film Festivali, 44. edisyonuyla birlikte, uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanıyor.

Yapılacak değişikliklerle, festivalin resmi seçkisi kapsamında "Altın Lale Yarışması", "Yeni Bakışlar" ve "Kısa Film Yarışması" olmak üzere üç yarışmalı bölüm yer alacak.

"Altın Lale Yarışması", yerli veya yabancı uzun metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmlere açık olacak.

"Yeni Bakışlar" bölümünde sinemacıların ilk ya da ikinci uzun metrajlı yerli filmler yer alacak, tür kısıtlaması olmayacak. Kurmaca, belgesel, animasyon filmler bu bölüme dahil olabilecek. Bu bölümde seçilen en iyi filme "Seyfi Teoman Ödülü" verilecek.

"Kısa Film Yarışması"nda ise filmlerin yarısı yerli, yarısı yabancı yapım olacak. "En İyi Kısa Film Ödülü" takdim edilecek.

Festivaldeki bu değişikliklere paralel olarak ödül miktarları da güncelleniyor.

Festival tüm bu değişikliklerle kariyerinin başındaki, dikkat çeken yönetmenleri daha güçlü bir şekilde desteklemeyi, yenilikçi ve yaratıcı seslere ifade alanları açmayı, karşılıklı kültürel etkileşim ve bölgesel tanıtım imkanları yaratmayı ve Türkiye'deki sinema kurumları ve sinema profesyonelleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.