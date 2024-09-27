44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nin beşinci duruşmasında tutuklu müteahhit Hasan Çam, "Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı ocak ayına ertelendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Davanın beşinci duruşması Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık müteahhit Hasan Çam ile tutuksuz sanık kontrol elemanı Melike Yıldız SEGBİS aracılığıyla, tutuksuz sanıklar; şantiye şefleri Halil İbrahim Us, Murat Kaş, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız ve yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatlarıkatıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, BERAATIMI TALEP EDİYORUM"

Sanık müteahhit Hasan Çam, "Bilirkişi heyeti bizim dosyaya sunduğumuz görsellerden beni kusurlu gösterdi. O fotoğraflar Saitbey Sitesi'ne ait değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak suçsuz olduklarını öne sürdü. Duruşmada mimar Zehra Betül Kayserili de tanık olarak dinlenildi. Kayserili, Saitbey Sitesi inşaatının yapımında ve denetiminde bir görevinin olmadığını söylerek, "Ben müteahhit olarak Hasan Çam'ı tanıyorum. Bana binanın projesini müteahhit Hasan Çam getirdi. Paramı da ondan alırdım. Benim kontrol görevim olmadığı için şantiyeye gitmedim" ifadelerini kullandı.

Müştekilerden Tuba Erdemoğlu ise "Saitbey Sitesi ruhsat alınmadan yapılmıştır. Saitbey'i denetlemesi gerekenler de görevlerini yerine getirmemiştir. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, yeni bir bilirkişi raporu alınarak, çelişkilerin giderilmesini talep etti. Sanıkların avukatları ise yeni bilirkişi raporunun alınmasına gerek olmadığını ileri sürdü. Müteahhit Hasan Çam'ın avukatı, Saitbey Sitesi'nin yıkılmasının zeminden kaynaklı olduğunu öne sürerek, "İller Bankası ve AFAD raporuna göre Doğukent Bölgesi'nin zemini kötüdür. Müvekkilim, 'biz binanın inşaatına başlamak için ruhsat almaya gittiğimizde belediyede bana 'ruhsatınız hazır, inşaatınıza başlayabilirsiniz' dendi. Ben inşaata başladım'" dedi. Binanın kaçak yapıldığı, ruhsatsız yapıldığı ifadeleri ile havanda su dövüyoruz. Kaçak yapının binanın yıkıma etkisi yoktur" ifadesini kullandı.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırdı. Heyet, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 17 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Depremde yakınlarını kaybeden Tuba Erdemoğlu, duruşma sürecini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Erdemoğlu, "Öncelikle duruşmada sanık olması gereken mimar Kayserili'nin tanık olarak dinlenilmesini kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Savcısı'nın yeni bilirkişi talebine sanıkların avukatı karşı çıktı. Tabii bir önceki bilirkişi raporunda o sanıklara 'kusur atfedilemez' denilerek tahliye edilmişti. Saitbey Sitesi'nin yeni bilirkişi raporunu hazırlayacak heyetine sesleniyorum. Bilimsel bir rapor yazacaklarını ümit ediyoruz. Adaletin bilimle sağlanacağına inanıyoruz. Saitbey Sitesi'nin yıkılarak 44 kişiye mezar olmasında kimin parmağı varsa olası kastla yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.