44 kişiye mezar olmuştu: Saitbey Sitesi davasında bilirkişi heyeti önce davadan çekildi, sonra 'sehven çekildik' diye başvuru yaptı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Saitbey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 19 Nisan'da görülen üçüncü duruşmada da mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORUN ARDINDAN 2 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkemenin belirlediği uzman kişiler tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yıkımın zeminden kaynaklı olmadığı belirtilmişti. Raporda; müteahhit Hasan Çam'ın asli kusurlu olduğuna, diğer sanıklara kusur atfedilemeyeceğine dikkat çekilmişti. Bilirkişi heyetinin raporunun ardından 18 Temmuz'da sanık Halil Yıldız ve Yavuz Kaygısız tahliye edilmişti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ ÇEKİLME TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Bilirkişi heyetinde yer alan akademisyenler, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe yazarak çekilme talebinde bulunmuştu. Bilirkişi heyeti, kendilerinin ve ailelerinin hedef alındığını ileri sürmüştü.

"SEHVEN ÇEKİLME TALEBİNDE BULUNDUK"

Bilirkişi heyetinde yer alan akademisyenler dosyaya yeni bir dilekçe gönderdi. Dilekçede dosyadan çekilme talebinin 'sehven' yapıldığı ileri sürüldü. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Yüce mahkemeniz dahil birden fazla mahkeme tarafından birçok dava dosyasında resen bilirkişi olarak görevledirilmiş ve sonrasında yapılan görevlendirme kapsamında birkaç dava dosyasına bilirkişi heyet raporu sunulmuştur.

Tüm hukuk bilgisine sahip uzmanların kolayca bildikleri üzere, gerek 6754 sayılı kanunun gerekse Bilirkişilik yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, bu dava dosyası için heyet raporu düzenlenerek, UYAP sisteminde kök rapor olarak yüklenmiş ve heyetimizin görevi bu şekliyle tamamlanmıştır.

Tam bu aşamada, heyetimizce UYAP sisteminde teslim edilen bilirkişi raporlarına yönelik olmak üzere 13/08/2023 tarihli dilekçede detaylandırılan süreçler meydana gelmiş ve heyetimiz gerekçelendirilen nedenlerden ötürü, başka mahkeme kalemleri dahil, yeni yapılan tüm görevlendirmelerden çekilme kararı alarak, çekilme dilekçelerini UYAP sisteminde yüklemeye başlamıştır.

Yaklaşık 30'dan fazla dava dosyasından çekilme dilekçelerinin UYAP sistemine yüklenmesi aşamasında, bu dava dosyasına (2023/181E), 15/07/2023 tarihinde heyet raporunun yüklenmesine karşın, adli tatil ve talimat kalemi işlemlerinin süreçleri nedeniyle UYAP sisteminin, rapor yüklenmesine karşın, heyetimize halen açık olarak bırakılması ve çekilen dosya sayısının fazlalığı nedeniyle, heyetimiz sehven olacak şekilde 2023/181E sayılı dosyaya da aynı içerikli çekilme dilekçesini sunmuştur.

13.08.2023 tarihli ve çekilme talepli dilekçenin yüce mahkemenize sehven gönderildiğini ve iş bu dilekçenin mahkemenizin sözlü talebi doğrultusunda hazırlandığını bildirir gereğini saygılarımızla arz ederiz."

"BİZİM AKLIMIZLA DALGA MI GEÇİYORSUNUZ"

Saitbey Sitesi enkazında yakınlarını kaybedenler, süreci değerlendirdi. Aileler, özetle şöyle konuştu:

"Bu bilirkişilerin hazırladığı rapor sonucu 2 sanık tahliye edildi. Ardından bilirkişi heyeti dosyadan çekildi. Şimdi de mahkemeye bir dilekçe göndererek çekilme işlemenin sehven yapıldığını söylüyorlar. Bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Bizim sevdiklerimiz 19 aydır toprağın altında yatarken o bilirkişiler sayesinde 2 sanık tahliye edildi. Buradan o bilirkişi heyetine sesleniyorum: Vicdanınız rahat mı? 44 canımızın katilleri en ağır cezayı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."