44 sanat kurumundan 11. Yargı Paketi’ne tepki!

Aralarında sinema dernekleri, tiyatro toplulukları, gazetecilik inisiyatifleri ve sendikaların bulunduğu 44 kültür-sanat kurumu, 11. Yargı Paketi’ne karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Paketin “genel ahlâk” ve “biyolojik cinsiyet” gibi muğlak kelimelerle ifade ve sanat özgürlüğünü hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Hükümler, unutulmamalıdır ki yalnızca LGBTİ+’ların varoluşunu ve görünürlüğünü hedef almıyor, ‘ahlâk’ ve ‘kamu düzeni’ kavramlarını keyfî biçimde genişleten ve zaten uygulamada var olan sanatsal ifadeye yönelik kurumsal baskı ve sansür politikalarına da yeni bir yasal zemin hazırlıyor” denildi.

Kültür sanat alanında yaşanan sansür ve baskıya dikkat çekilen açıklamada özetle şunlar yer aldı:

"Nefret yasaları, baskı mekanizmaları ve toplumsal linçler, iktidarın hayatın her alanına sirayet eden otoritesini ve bu pakette vücut bulan zihniyetini yeniden hatırlatıyor. Mabel Matiz’e ya da Manifest grubuna yönelen baskılar, bu zihniyetin sanat alanına uyguladığı sansür uygulamaları. Sanat, yapısı itibarıyla kolektif inşa edilen, toplumlara karşı sorumluluğu olan bir bellektir. Sanatsal ifade suç değildir. Kültürel çeşitlilik, LGBTİ+’ların varlığı suç değildir."